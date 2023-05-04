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По благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла 6 мая состоится Всероссийский молебен перед мощами великомученика Георгия Победоносца в Москве. После этого святые мощи будут провезены по 89 регионам и почти по сотне городов Российской Федерации.

Мероприятия будут проводиться вплоть до сентября 2023 года. В каждом из городов, куда будут привезены мощи великомученика Георгия Победоносца, организуют богослужения в храмах. Каждый православный житель России сможет прикоснуться к святыне и помолиться о победе России в нынешнем противостоянии на территории Украины.

Организация Всероссийского молебна призвана объединить всех россиян в деле защиты Родины, общих ценностей и будущего. Жители России, которые принадлежат к иным религиозным конфессиям и чтящие иные традиции, не останутся в стороне. Поэтому в каждом регионе проведение молебна о Победе может несколько отличаться в связи с проведением дополнительных общественных мероприятий.

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