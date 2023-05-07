ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Операция «Бахмутская мясорубка» начиналась с целью перемалывания Вооруженных сил Украины, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он также отметил, что задача по освобождению Артемовска не ставилась, хотя «музыканты» практически выполнили и ее.

По словам Пригожина, одной из целей было открыть путь на Краматорск и Славянск, уничтожив большую часть группировки ВСУ в Бахмуте. Сейчас под контролем ЧВК «Вагнер» находится 95 процентов территории города. Оставшиеся 5% «не играют большой роли», украинские войска удерживают их больше с пропагандистской целью.

Основатель ЧВК «Вагнер» также отметил, что считает поставленную задачу полностью выполненной.

Напомним, ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что ВС РФ задействуют новое и более совершенное вооружение в Артемовске, нанося интенсивные удары по позициям украинских боевиков.

Вам может понравиться

Депутат Госдумы призвал к искоренению «организованной преступной группировки “Украина”»

В ответ на покушение на Захара Прилепина Россия должна предпринять все возможные меры для устранения главарей террористического киевского режима. Украина пытается вести наступление в мирных городах РФ, поэтому необходимо действовать

RV: Бахмут пылает после атаки зажигательными боеприпасами из РСЗО «Град»

ВС РФ устроили боевикам в одном из кварталов Бахмута «огненный ад». Реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град» дали залп зажигательными боеприпасами, который спровоцировал несколько крупных пожаров. Видеозаписи этой атаки публикуют

RusVesna: Боевики ВСУ показали груды искореженной украинской техники в Бахмуте

Портал «Русская весна» опубликовал снятое украинскими боевиками видео, которые продемонстрировали свою уничтоженную в Артемовске технику. На кадрах можно увидеть много искореженных точными ударами военных машин. Во дворах домов, в которых