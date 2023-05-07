Операция «Бахмутская мясорубка» начиналась с целью перемалывания Вооруженных сил Украины, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он также отметил, что задача по освобождению Артемовска не ставилась, хотя «музыканты» практически выполнили и ее.

По словам Пригожина, одной из целей было открыть путь на Краматорск и Славянск, уничтожив большую часть группировки ВСУ в Бахмуте. Сейчас под контролем ЧВК «Вагнер» находится 95 процентов территории города. Оставшиеся 5% «не играют большой роли», украинские войска удерживают их больше с пропагандистской целью.

Основатель ЧВК «Вагнер» также отметил, что считает поставленную задачу полностью выполненной.

Напомним, ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что ВС РФ задействуют новое и более совершенное вооружение в Артемовске, нанося интенсивные удары по позициям украинских боевиков.