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Польшу в буквальном смысле оккупировали украинские беженцы, которые вскоре могут превратить страну в Укрополь и взять власть в ней в свои руки, пишет издание NDP.

Автор публикации Ханна Крамер отмечает, что польские власти не думают о собственном народе, а приглашают в страну все новых оккупантов. На этот раз ними стали украинские беженцы, которые не только пытаются установить собственные порядки в городах, но и совершают самые различные преступления.

«К сожалению, присутствие украинских беженцев также представляет угрозу для жизни и безопасности польских граждан. Не проходит и дня, чтобы украинский дезертир не совершил какое-нибудь ужасное преступление в Польше», – пишет Крамер.

Она также требует у властей прекратить отправлять миллиарды долларов на поддержку Украины, так как эти деньги гораздо нужнее полякам. Сейчас украинские беженцы взяли под контроль торговлю наркотиками и оружием, они нелегально переправляют нелегалов в ЕС. За ними числится большинство из 15 тысяч преступлений, зафиксированных местной полицией за прошлый год. Но правительство продолжает спонсировать Киев вместо того, чтобы обратить внимание на собственный народ.

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