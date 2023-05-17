Пресс-служба «Курганмашзавода» сообщила, что самоходная противотанковая пушка «Спрут-СДМ1» находится на стадии подготовки к серийному производству. Окончательное решение о принятии орудия на вооружение Министерством обороны РФ еще не принято. Ожидается, что серийное производство начнется в следующем году, а поставки в российскую армию могут начаться в 2024 году.

«Спрут-СДМ1» разработана специально для десантных войск и базируется на платформе БМД-4. В модернизированной версии машина получила инновационную систему управления огнем, силовую установку, информационно-управляющую систему шасси, а также современный прицельный комплекс и обновленное программное обеспечение.

Особенностью «Спрут-СДМ1» является 125-мм пушка 2А75-1, которая имеет боевые характеристики, сравнимые с танковой пушкой 2А46М5. Пушка позволяет использовать все типы снарядов, предназначенных для основных боевых танков Т-72 и Т-90.