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Под Донецком группа мобилизованных российских бойцов столкнулась с иностранными наёмниками. Встреча закончилась тем, что “солдаты удачи” бежали со своих позиций. Об этом сообщает Pravda.ru со ссылкой на неназванного российского военного, который является командиром группы мобилизованных. О событии тот рассказал одному из телеграм-каналов.

Где и когда произошёл инцидент, не уточняется. Группа российских мобилизованных проникла через окно в одно из зданий на линии боевого соприкосновения. Там они обнаружили бойцов, которых сперва приняли за своих – на их рукавах были белые опознавательные повязки. Однако спустя короткое время завязался бой – находившиеся в здании люди к российским силам никакого отношения не имели. Это стало ясно, когда с ними попытались вступить в контакт.

Во время боя противники вели переговоры на английском языке. Таким образом, стало понятно, что в доме находились иностранные наёмники. В результате столкновения несколько российских бойцов получили ранения и вынуждены были отойти. Наёмники же в панике бежали с позиций, подчёркивается в сообщении.

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