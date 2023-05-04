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Россия быстро восполнит те потери, которые понесли Сухопутные силы. Она по-прежнему представляет для США серьезную опасность и является мощной военной силой, заявили глава разведывательного управления Минобороны и директор Национальной разведки Соединенных Штатов Скотт Берриер и Эврил Хейнс.

По их мнению, хотя РФ и понесла потери в ходе конфликта на Украине, на протяжении ближайших 5-10 лет она восстановит Сухопутные силы до прежнего уровня. Военно-морской флот, ВКС а также силы, которые организуют операции в киберпространстве и РВСН в противостоянии не задействуются вообще, они не несут никаких потерь, а лишь усиливаются за счет новых разработок.

Хейнс также высказывалась в том духе, что Украина сейчас оказывает сопротивление РФ исключительно за счет военной помощи США и НАТО. Если Запад перестанет оказывать ей поддержку, то Киев будет вынужден капитулировать в кратчайшие сроки.

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