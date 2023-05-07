Очередной массированный ракетный удар российские силы нанесли по аэродрому Школьный, расположенному под Одессой. Данная информация появилась в российских Телеграм-каналах. Сведений о том, какой объект на аэродроме Школьный был поражен на данный момент еще нет. Однако есть предположения, что российскими силами был уничтожен груз, переданный на Украину странами-членами НАТО. Данные сведения появились ночью на турецких интернет-ресурсах.

Есть и другая версия, согласно которой на аэродроме были размещены беспилотные летательные аппараты PD-1 и PD-2, а также UJ-22, которые киевский режим планировал отправить в атаку на Крым. По имеющимся данным, именно с аэродрома «Школьный» и осуществлялись атаки на полуостров.

Аэродром «Школьный», находящийся под Одессой, использовался ВСУ для запуска беспилотных летательных аппаратов. Также на нем базировались ударные дроны Bayraktar TB2. Аэродром имеет взлетно-посадочную полосу 2.8 км, что позволяет запускать с него не только беспилотники, но и самолеты.