Вице-адмирал Виктор Соколов, который командует Черноморским флотом, сообщил по случаю 240-летия флота, что вокруг Крыма было создано общее инфополе. Его задача заключается в раннем обнаружении потенциальных средств воздушного нападения со стороны Украины.

Он также отметил, что задачи по противодействию группа авианоцев ВМС США и НАТО в Средиземном море регулярно решаются совместными усилиями оперативного соединения ВМФ России и авиации ВКС России, которые базируются на авиабазе Хмеймим в Сирии.

Соколов рассказал, что корабли Черноморского флота ответственно выполняют поставленные задачи в составе оперативной группировки ВМФ в Средиземном море. Он также добавил, что в этом году будет десять лет оперативному командованию Черноморским флотом в Средиземном море.