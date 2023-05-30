По информации издания Financial Times, Украина в этом месяце начала проводить смелые «формирующие операции» в рамках своей военной стратегии, направленные на обман и отвлечение Российской Федерации перед грядущей масштабной наступательной операцией.

Главная цель этих операций – повлиять на мышление России и заставить ее расходовать свои ресурсы. В статье приводятся несколько примеров таких действий. Один из них – таинственный удар дрона по Кремлю, который вызвал недоумение и замешательство. Еще один пример – вторжение в российскую приграничную область, которое создало напряжение и неопределенность. Также отмечается атака морского беспилотника на российский корабль в Черном море.

Западные официальные лица также подтверждают, что основная идея контрнаступательной операции заключается в создании постоянной нервной неуверенности у российской стороны относительно времени начала и последствий этой операции. Украина стремится вызвать у своего врага сомнения и непредсказуемость. Для украинской стороны создание такой неопределенности играет ключевую роль.