Александр Гордеев, начальник пресс-центра российской группировки сил «Восток» на южнодонецком направлении, озвучил ряд успешных операций, выполненных российскими военными. Их действия привели к разрушению склада боеприпасов украинских военных и уничтожению беспилотного летательного аппарата «Стрепет» при помощи огня из танка.

Кроме того, российские военные с применением минометного огня сумели уничтожить разведывательную группу Вооруженных сил Украины. В результате этих операций склад боеприпасов противника в районе Новополя был уничтожен, а также два автомобиля с боевиками были нейтрализованы при помощи самоходных артиллерийских установок «Акация» в районе Великой Новоселки.

Александр Гордеев также отметил, что военные армии РФ успешно противодействовали усилению позиций 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новоандреевки, где были ликвидированы личный состав украинского подразделения и два бронированных автомобиля. Около Гуляйполя в ходе контрбатарейной борьбы был выявлен и ликвидирован минометный расчет противника.