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24 мая президент Украины Владимир Зеленский на заседании ставки Верховного главнокомандующего выслушал доклады главкома ВСУ Валерия Залужного и других высокопоставленных военных. Такое заявление сделал глава СНБО Алексей Данилов, передает Lenta.ru.

Авторы публикации напоминают, что Валерий Залужный получил серьезное ранение в результате ракетного удара по населенному пункту Посад-Петровское. Он пережил трепанацию черепа и вряд ли сможет продолжить службу.

8 мая Залужный полностью исчез из медиапространства, что запустило волну слухов и конспирологических версий о гибели или даже аресте главкома ВСУ. 19 мая, по информации украинских информагентств, генерал выступил в юридической академии в Одессе. Позже он появился и в телеэфире, однако выглядел достаточно странно. 24 мая появилась информация об осколочном ранении Залужного и серьезной травме головы, которая могла повредить мозг.

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