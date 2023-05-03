Украинским ВВС нужны от стран НАТО современные истребители. Только с их помощью можно бороться с планирующими авиабомбами, которые на укрепления ВСУ сбрасывает российская сторона. По-другому противостоять этому типу боеприпасов невозможно. Об этом в интервью изданию Newsweek заявил советник командования ВВС Украины Юрий Игнат. Его слова приводит РИА “Новости”.

Игнат уточнил, что авиабомбы пролетают до 70 километров и способны поразить объекты критической инфраструктуры без каких-либо трудностей.

Сообщения о применении планирующих авиабомб российскими ВКС в последнее время стали появляться всё чаще. Это мощные снаряды, которые могут запускать самолёты, не заходя в зону контроля вражеских ПВО. В последнее время на тяжёлые авиабомбы стали устанавливать модули наведения, что делает их высокоточным оружием с большой поражающей способностью.