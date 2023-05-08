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За минувшие сутки российскими ВС уничтожено четыре крупных склада с боеприпасами в зоне проведения специальной военной операции.

Два из них взлетели на воздух в Краматорске и Верхнекаменске, сообщает Минобороны РФ. Эти объекты принадлежали 80-й десантно-штурмовой и 54-й механизированной бригадам.

Также в населенном пункте Кирово в Запорожской области уничтожен склад 128-горно-штурмовой, а в Водяном на территории ДНР – 72-й механизированной бригад ВСУ. Эти атаки срывают планы Киева по переходу в контрнаступление, так как усугубляют и без того серьезный дефицит боеприпасов.

Напомним, что минувшей ночью ВСУ РФ нанесли удары по складам с боеприпасами, находящимся в тылу. В Одесской области уничтожено два таких объекта, однако официальной информации от Минобороны РФ по ним пока не поступало.

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