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Киев продолжает готовиться к передаче ему со стороны стран Запада истребителей F-16, хотя о таких поставках и их сроках, пока официально ничего не сообщалось. Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что военное командование уже отобрало кандидатов в пилоты, которые будут обучаться управлять истребителями четвёртого поколения. Об этом пишет ТАСС.

Резников также добавил, что соответствующую подготовку пройдёт и обслуживающий персонал: самолёты F-16 требуют не только высокого навыка пилотирования, но и хорошего обслуживания со стороны техников и механиков.

Когда именно начнётся подготовка, пока неизвестно. Ещё 21 мая президент США Джо Байден говорил, что такое обучение планируется. Однако по вопросу о поставках самих истребителей пока по-прежнему нет особой ясности. Ранее власти США говорили, что не планируют поставлять истребители на Украину. В то же время в Белом доме отмечали, что не станут возражать, если самолёты F-16 Киеву передадут какие-либо европейские страны.

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