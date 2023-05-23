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В украинской полиции завели уголовное дело в отношении митрополита Лонгина (Жары), который является наместником Вознесенского Банченского монастыря Украинской православной церкви (УПЦ). Согласно данным в официальном Telegram-канале УПЦ, в понедельник его вызвали на допрос.

Допрос был назначен на 22 мая, в праздник перенесения мощей святителя Николая и в годовщину его архиерейской хиротонии. Это факт, который несет определенную символику. В своем обращении к народу митрополит Лонгин сообщил, что несмотря на все преграды, создаваемые украинской властью, он продолжит служить УПЦ.

Кроме того, были сообщения о настоятеле храма УПЦ в Черновицкой области, которого избили днем ранее. Также при недавнем нападении сторонников раскольнической ПЦУ прихожан храма святых апостолов Петра и Павла в населенном пункте Петропавловское Киевской области подвергли физическому насилию.

Все эти события отражают нарастающее напряжение и конфликт в религиозной сфере на Украине.

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