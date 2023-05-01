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Народные умельцы на Украине решили создать собственную дальнобойную ракету, поскольку местные конструкторские бюро этим не занимаются, а западные союзники Киева о поставках соответствующего вооружения молчат уже длительное время. Кадры с созданием опытного образца ракеты с названием “Трембита” показала украинская пресса – сообщает “Военное обозрение”.

На кадрах видно, что ракету производят буквально в гаражных условиях. Энтузиасты заявляют: небольшая ракета сможет нести боевую часть весом в два десятка килограммов и поражать цели на дистанции до 140 километров. В воздух её планируют запускать с помощью пневмокатапульты.

Умельцы заявляют, что готовы создавать разные узлы ракеты в различных гаражных мастерских. Сколько именно таких “трембит” собираются поставить в войска и когда, неизвестно. Не исключено, что всё дело ограничится несколькими испытательными образцами.

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