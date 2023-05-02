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Военные с российской стороны пытали ликвидировать генерала Игоря Танцюру. Он командует теробороной ВСУ. Однако такая операция не увенчалась успехом. Об этом сообщил командир бригады теробороны ВСУ Роман Грищенко в эфире одного из украинских телеканалов – сообщает издание “Русская Весна”.

По словам Грищенко, уничтожить генерала российские военные планировали во время его визита в Артёмовск (Бахмут). Как именно пытались ликвидировать военноначальника, командир бригады ТрО не уточнил. Однако сказал о нескольких попытках это сделать с российской стороны. Грищенко добавил, что в Бахмуте Танцюра провёл несколько совещаний.

Ожесточённые бои за Артёмовск продолжаются многие месяцы. Сейчас значительную часть этого города в ДНР контролируют российские силы: ЧВК “Вагнер” и армия.

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