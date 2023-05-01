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От гражданства РФ не стоит отказываться, лучше получить российский паспорт. Об этом заявил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. Его слова приводит ТАСС со ссылкой на агентство УНИАН.

Лубинец уточнил, что речь идёт об украинцах, которые оказались на подконтрольных России территориях. Для них получение паспорта гражданина Российской Федерации, как считает омбудсмен, это вопрос выживания. Как только территории будут “освобождены”, можно будет отказаться от гражданства России – сейчас соответствующий законопроект на Украине разрабатывается, отметил Лубинец.

Осенью прошлого года в состав России вошли четыре новых региона. Это Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Запорожская и Херсонская области. Основанием для присоединения к России стали проведённые в указанных регионах референдумы. На них большинство граждан высказались за вхождение в состав России.

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