На Украине всю ночь на 29 мая звучит воздушная тревога. Работает она до сих пор, но угрозы атаки, по данным телеграм-каналов, уже нет. Сейчас известно, что под удар попали Киев и сразу несколько регионов.

Так, ракеты и беспилотники на этот раз атаковали Одессу, где раздался мощный взрыв и вспыхнул пожар. Также стало известно об ударах по объектам ВСУ в Черкасской, Кировоградской, Хмельницкой областях.

Прогремел взрыв также в Кременчуге, а ближе к утру появилась информация о взрывах во Львовской и Ивано-Франковской областях.

Напомним, что с 28 апреля российские ВС практически каждую ночь атакуют склады с боеприпасами, пункты размещения боевиков ВСУ и иностранных наемников, промышленные предприятия, занимающиеся обслуживанием и ремонтом техники.