За последние два дня в сводках украинского Генерального штаба ни разу не упоминался Артёмовск (Бахмут). Это связано с тем, что рядом с городом почти не идут боевые действия. За сутки было зафиксировано только одно столкновение. Об этом рассказал официальный представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Его слова приводит “МК”.

По словам Чреватого, украинские войска практически прекратили наступления на флангах Артёмовска и переориентировались на выполнение иных боевых задач, которые дадут положительный эффект в будущем.

Сейчас ситуация в Артёмовске и его ближайших окрестностях остаётся относительно спокойной, после того, как город перешёл под контроль российских сил. О взятии Артёмовска 20 мая сообщил основатель ЧВК “Вагнер” Евгений Пригожин. Позже он заявил, что войска частной военной компании уходят из города и передают укрепрайоны российской армии.