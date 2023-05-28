ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

За последние два дня в сводках украинского Генерального штаба ни разу не упоминался Артёмовск (Бахмут). Это связано с тем, что рядом с городом почти не идут боевые действия. За сутки было зафиксировано только одно столкновение. Об этом рассказал официальный представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Его слова приводит “МК”.

По словам Чреватого, украинские войска практически прекратили наступления на флангах Артёмовска и переориентировались на выполнение иных боевых задач, которые дадут положительный эффект в будущем.

Сейчас ситуация в Артёмовске и его ближайших окрестностях остаётся относительно спокойной, после того, как город перешёл под контроль российских сил. О взятии Артёмовска 20 мая сообщил основатель ЧВК “Вагнер” Евгений Пригожин. Позже он заявил, что войска частной военной компании уходят из города и передают укрепрайоны российской армии.

Вам может понравиться

Военный аналитик Прохватилов: 10 000 истребителей дадут шанс ВСУ на достижение преимущества в небе

Для начала успешного контрнаступления Киеву необходимо обеспечить эффективную воздушную поддержку наземных сил. Для этого требуется превосходство в воздухе и ВСУ могут его добиться. Если получат от Запада 10 000 истребителей

Военкор Сладков: ВСУ делают ровно столько, сколько позволяют ВС России

Киев превращает в невероятные достижения каждый незначительный успех, но на самом деле он делает не более того, что ему позволяет Россия. Военный корреспондент Александр Сладков пояснил это на примере прорыва

MWM: следующей целью российского наступления после освобождения Артёмовска станет Часов Яр

Освобождение Артемовска, являющегося крупным транспортным узлом Донбасса, открывает перед российскими военными сразу несколько направлений для дальнейшего наступления. Эксперты американского издания Military Watch Magazine считают, что следующим ВСУ потеряют Часов Яр,