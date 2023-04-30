ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В приграничные районы России войска ВСУ могут зайти в ходе контрнаступления. При этом речь идёт не о новых регионах РФ. Такую возможность не исключил украинский военный эксперт Олег Жданов. Об этом сообщает “МК” со ссылкой на его YouTube-канал.

По мнению Жданова, манёвры, в ходе которых ВСУ окажутся на территории России, будут необходимы для того, чтобы отрезать пути логистики для российских войск и для создания “демилитаризованной зоны” во время контрнаступления украинской армии. При этом эксперт сделал оговорку, что при таком сценарии контрнаступление должно идти вдоль госграницы с Россией. А каким образом оно пойдёт в действительности, решит Генштаб ВСУ.

Контрнаступление ВСУ анонсировалось много раз. По мнению ряда военных экспертов, оно может начаться в мае. При этом специалисты сходятся во мнении, что в ходе наступательной операции особых успехов ВСУ не достигнут. Официальные представители киевских властей заявляли, что для контрнаступления уже почти всё готово, тем не менее, где именно оно может начаться украинские военные и власти, не уточняли.

Вам может понравиться

Экс-силовик назвал главные мистические места Свердловской области

Экс-полицейский из Свердловской области после выхода на заслуженный отдых занялся изучением наиболее загадочных мест региона, которые жители связывают с разнообразными мистическими событиями. Так, после поездки на Стародражный пруд бывший сотрудник

Минобороны: ВС России поразили пункт ремонта военной техники в Сумской области и эшелон с боеприпасами ВСУ

Официальный представитель военного ведомства РФ Игорь Конашенков сообщил об уничтожении на подконтрольной ВСУ территории Луганской народной республики командного пункта украинских боевиков. Кроме того, российские ВС поразили пункт ремонта и обслуживания

“Взрывов будет больше”: Президент Украины Зеленский грозит новыми ударами по России – Avia.Pro

Президент Украины Владимир Зеленский грозит новыми ударами по стратегическим объектам РФ. Он заявил, что пожаров, подобных тому, что возник в Казачьей бухте в Севастополе, станет больше, сообщает телеграм-канал Avia.Pro. Украинский