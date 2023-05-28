ВКС России сейчас не имеют преимущества в небе над Украиной. Такая ситуация сложилась благодаря поставкам военной техники со стороны западных союзников Киева. Соответствующее мнение высказал начальник авиации командования Военно-воздушных сил Украины бригадный генерал Сергей Голубцов – передаёт “Лента.ру” со ссылкой на издание “Украинская правда”.

Голубцов уточнил, что речь идёт о зенитно-ракетных комплексах, радиолокационных станциях и так далее. В то же время у Украины тоже нет особого преимущества в воздухе. Для этого ей требуется как минимум 3 или 4 эскадрильи самолётов F-16 – рассказал Голубцов. В каждой эскадрилье может находиться до 16 истребителей.

Киевские власти на протяжении уже многих месяцев договариваются со странами Запада о поставках боевой авиации. Союзники Киева пока подобные поставки не анонсировали. По мнению ряда западных политиков, самолёты вряд ли серьёзно повлияют на ход боевых действий. Кроме того, на обучение пилотов уйдёт достаточно длительное время.