В своем стремлении доказать, что с главкомом ВСУ Валерием Залужным все в порядке, Киев опубликовал короткую видеозапись с генералом. На ней он показывает свой обычный жест, однако делает это левой рукой.

Это не прошло мимо экспертов и простых пользователей, которые считают, что у Залужного еще остались проблемы с правой рукой после ранения, передает издание “Московский комсомолец”.

Напомним, что исчезновение Залужного из медиапространства вызвало множество версий произошедшего с ним. По разной информации, главком был ранен и пережил операцию с трепанацией черепа (по другим данным – операцию на сердце). Также были предположения с гибелью генерала в результате артиллерийского удара в Бахмуте и даже с его арестом из-за слишком своенравного поведения.