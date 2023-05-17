Telegram-канал Shot сообщает, что полиция приступила к проверке информации о подозрительном мужчине, который был замечен с большой сумкой в районе трассы А-108 в деревне Тарутино Калужской области, где произошло крушение неизвестного беспилотного летательного аппарата.

После взрывов неизвестный человек исчез. Согласно свидетельствам местных жителей, он старался оставаться в окружении толпы. Ранее никто из них не замечал этого человека.

Канал Telegram Shot ранее сообщил о крушении советского беспилотного летательного аппарата Ту-141 Стриж в Тарутино. По информации источника, эксперты Вооруженных Сил Украины переделывают его в дрон-камикадзе, удаляя всю электронику и устанавливая взрывчатку, поражающие элементы, а также дополнительный резервуар для топлива. Расчетная дальность полета такого беспилотника составляет приблизительно тысячу километров.