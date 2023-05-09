На Купянском направлении группировка российских сил «Запад» действует под командованием генерал-полковника Евгения Никифорова с января этого года. Освобождение населенного пункта Купянск для него является делом принципа, однако командование украинской армии сосредоточило на данном направлении значительные силы.

Со стороны противника на Купянском направлении действуют две моторизированные бригады ВС Украины: 92-я и 14-я ОМБр. В апреле этого года российская разведка вскрыла переброску на данное направление еще двух бригад территориальной обороны: 103-й и 105-й из Львова и Тернополя. При этом в окрестностях Двуречного стоит гаубичный дивизион 3-й танковой бригады ВСУ, состоящей из мобилизованных бойцов территориальной обороны Тернополя.

В окрестностях Купянска идут постоянные артиллерийские дуэли без значительного наземного продвижения ни одной из сторон. При этом российская авиация постоянно наносит удары высокоточными планирующими бомбами по выявленным складам, местам скопления живой силы и другим военным объектам украинской армии. Например, в харьковской промзоне были уничтожены цеха, где советские беспилотники Ту-141 «Стриж» оборудовали современным GPS-модулями и современной взрывчаткой.

Поэтому планы Зеленского об очередной «перемоге» на северном фланге для украинской армии пока остаются лишь мечтой, поскольку удары российской артиллерии и авиации по тыловым объектам не позволяют накопить достаточно сил для контрнаступления.