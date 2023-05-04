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На конкурс перспективных отечественных брендов, который будет проведен в рамках форума «Сильные идеи для нового времени» Рязанская область отправила уже 35 заявок. И это еще не предел, так как прием продлили до 21 мая, пишет портал «7 новостей».

Рязанские бренды будут представлены во всех номинациях конкурса. Речь идет о продовольственных и потребительских товарах, информационных и высоких технологиях, а также о креативных индустриях.

Всего на конкурс подано 3,5 тысячи заявок. Большая часть из них поступила из Москвы, Краснодарского края, Башкирии, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Самарской областей.

Помощник президента РФ Максим Орешкин сообщил, что интерес к форуму и проводимому в его рамках конкурсу большой, поэтому уже в текущем году могут начать реализовываться проекты-победители, которые дадут возможность существенно повысить качество жизни россиян.

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