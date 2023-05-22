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В подконтрольной ВСУ части Херсонской области, а именно в Бериславском районе были замечены итальянские наемники. Такую информацию сообщил российский боец мотострелкового полка с позывным «Точка».

По словам российского военного, в перехватах украинского эфира все чаще стали попадаться переговоры боевиков на итальянском языке. «Точка» подчеркнул, что в перехваченном радиоэфире они услышали не только украинскую, но и итальянскую речь. «Итальянский не перепутаешь ни с каким другим языком», – заявил военный.

Также мотострелок рассказал, что в Бериславском районе были замечены 223-я и 126-я бригада украинской теробороны, отличающиеся особым националистическим настроем. По его словам, на данный момент на рубеже, где его подразделение ведет оборону, попыток прорыва противника еще не осуществлялось. Однако украинские националисты ведут активные минометные атаки и обстрелы, предположительно, из американских гаубиц М777.

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