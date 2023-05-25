Сразу 15 боевиков ВСУ, составляющих одно отделение, попали в плен к российским военнослужащим под Авдеевкой. Портал “Военное дело” рассказал, что украинские бойцы пытались сдержать внезапный штурм, но не смогли противостоять хорошо подготовленным подразделениям ВС РФ.

В результате им пришлось массово сдаться в плен, чтобы не остаться на поле боя навсегда. Российские бойцы оказали раненым в бою первую медицинскую помощь, позже ними займутся медики.

Напомним, что Авдеевка остается одной из самых горячих точек в зоне проведения специальной военной операции. Боевики ВСУ за 9 лет превратили город в настоящую крепость и отчаянно сопротивляются наступающим российским войскам. Кроме того, они регулярно устраивают вылазки с целью контратаковать ВС РФ, но в основном они заканчиваются провалами.