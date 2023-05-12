Ракеты Х-22, которые Россия применила для ударов по объектам военной инфраструктуры Украины в Киеве, остаются неуязвимыми для ПВО противника даже после ее усиления западными комплексами. Об это сообщает американское издание Military Watch.

Авторы публикации ссылаются на заявления киевских властей. Они жаловались, что противовоздушная оборона Украины не в состоянии перехватывать ракеты Х-22, поэтому эти боезаряды наносят существенный урон ВСУ.

Крылатые ракеты Х-22 “Буря” специально разрабатывались для ударов по противнику в обход эшелонированной ПВО, что и подтверждается успешными атаками на военную инфраструктуру Украины. Кроме того, вес боевой части боезарядов составляет 950 килограммов, что обеспечивает огромную разрушительную силу.