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Потеря зенитно-ракетного комплекса Patriot, уничтоженного в Киеве ракетой “Кинжал” ничему не научила Соединенные Штаты. Сейчас они намереваются разрешить отправку на Украину истребителей F-16, что является огромным риском для всего военно-промышленного комплекса США, пишет издание Military Watch.

Авторы публикации называют F-16 хорошим, но устаревшим боевым самолетом, которому не по силам справляться с российскими Су-57, Су-35 и МиГ-31. Поэтому в воздушных боях с ними он однозначно будет проигрывать. А потеря каждого самолета больно ударит по репутации США, передает РИА Новости.

Кроме того, российские ракеты могут ликвидировать американские самолеты еще на аэродромах, местоположение которых РФ хорошо известно. Это приведет к серьезным потерям истребителей и значительно повысит престиж оружия России.

Упомянули авторы и вариант с захватом F-16 войсками РФ, который позволит овладеть американскими технологиями, не только использовать их для новейших разработок, но и создать еще более эффективные способы борьбы с этими самолетами.

Обозреватели напомнили, что F-16 разработан в далеких 70-х годах прошлого столетия. Он не имеет даже малейших признаков использования технологий малозаметности, поэтому будет легко уничтожаться российскими ВКС, в распоряжении которой есть новейшие самолеты 5 поколения.

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