В конце апреля стало известно о развертывании новейших российских танков Т-14 «Армата» в зоне проведения специальной военной операции. При этом уже 16 мая в Сети появились первые кадры, на которых танк нового поколения ведет огонь по позициям ВС Украины в зоне спецоперации. Об этом в своем материале сообщает американское издание Military Watch Magazine.

Автор материала сообщает, что в настоящий момент последняя разработка Уралвагонзавода еще не принята на вооружение российской армии, поэтому непонятно в каком качестве боевая машина присутствует в зоне СВО. Возможно, новые танки были развернуты для обеспечения поддержки передовых частей ВС России в составе армейских подразделений. Также производитель может проводить испытания новой модели танка в условиях реальных боевых действий.

Новость о появлении российского танка нового поколения в зоне спецоперации проходит на фоне сообщений о предстоящем контрнаступлении со стороны вооруженных сил Украины. Западные страны уже передали украинской армии немецкие танки Leopard 2 и британские Challenger II, а также бронебойные боеприпасы с обедненным ураном. Примечательным является тот факт, что российские инженеры проектировали танк Т-14, чтобы он смог выдержать прямое попадание натовского боеприпаса с обедненным ураном.