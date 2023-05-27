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Освобождение Артемовска, являющегося крупным транспортным узлом Донбасса, открывает перед российскими военными сразу несколько направлений для дальнейшего наступления. Эксперты американского издания Military Watch Magazine считают, что следующим ВСУ потеряют Часов Яр, расположенный всего в нескольких километрах к Западу от Бахмута.

По их мнению, этот населенный пункт боевики готовили к обороне, но перед натиском ВС РФ они вряд ли устоят.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что потеря Артемовска создаст ВСУ серьезные проблемы. Российские войска получат новые логистические возможности, а также смогут наступать на крупные города, такие как Славянск и Краматорск.

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