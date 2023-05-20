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Появившись в зоне специальной военной операции на Украине, американские истребители F-16 подвергнутся массовому уничтожению. Кроме того, они могут попасть в руки российских инженеров, которые разберут самолеты по винтику и получат все используемые США технологии, пишет издание Military Watch.

Авторы публикации поясняют, что F-16 представляет собой однодвигательный самолет, создаваемый в качестве замены слишком уж дорогому F-15. Его оснастили современными технологическими решениями, однако это не стелс-истребитель. Поэтому он станет легкой целью для российских Су-35, Су-57 или МиГ-31.

Кроме того, ВС РФ регулярно наносят удары по украинским аэродромам, поэтому спрятать F-16 вряд ли получится. Имеются все шансы на то, что американские истребители будут уничтожены еще до первого боевого вылета.

Их уничтожение или захват российскими войсками сильно ударит по репутации ВПК Соединенных Штатов, которая и так пошатнулась после уничтожения гиперзвуковой ракетой “Кинжал” широко разрекламированного зенитно-ракетного комплекса Patriot.

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