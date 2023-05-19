Стали известны новые подробности противостояния российского гиперзвукового оружия и американских зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые находятся на вооружении украинской армии. Издание Military Watch Magazine (MWM) уверяет, что в ходе недавней ракетной атаки российских сил, ни один из снарядов выпущенных из “Пэтриота” не достиг цели – гиперзвуковой ракеты “Кинжал”. Об этом сообщает “Лента.ру”.

В арсенале ЗРК Patriot находится 32 ракеты. И все они, как утверждает MWM, прошли мимо цели. Таким образом общая стоимость запуска обошлась почти в 100 миллионов долларов.

16 мая появилась информация о том, что российская ракета “Кинжал” поразила ЗРК Patriot, находившийся в Киеве. Украинская и американские стороны уверяли, что повреждения незначительны и уже исправлены.

MWM добавляет, что изначально несколько комплексов “Пэтриот” украинские войска оставили в Киеве для защиты критически важной инфраструктуры от российских ракетных ударов. Это сделано из-за низкой мобильности самих комплексов. Иначе ВСУ направили бы их поближе к линии фронта для прикрытия собственных войск.