Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
2
1
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Стали известны новые подробности противостояния российского гиперзвукового оружия и американских зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые находятся на вооружении украинской армии. Издание Military Watch Magazine (MWM) уверяет, что в ходе недавней ракетной атаки российских сил, ни один из снарядов выпущенных из “Пэтриота” не достиг цели – гиперзвуковой ракеты “Кинжал”. Об этом сообщает “Лента.ру”.

В арсенале ЗРК Patriot находится 32 ракеты. И все они, как утверждает MWM, прошли мимо цели. Таким образом общая стоимость запуска обошлась почти в 100 миллионов долларов.

16 мая появилась информация о том, что российская ракета “Кинжал” поразила ЗРК Patriot, находившийся в Киеве. Украинская и американские стороны уверяли, что повреждения незначительны и уже исправлены.

MWM добавляет, что изначально несколько комплексов “Пэтриот” украинские войска оставили в Киеве для защиты критически важной инфраструктуры от российских ракетных ударов. Это сделано из-за низкой мобильности самих комплексов. Иначе ВСУ направили бы их поближе к линии фронта для прикрытия собственных войск.

Вам может понравиться

ВМФ России нанес удар ракетами “Калибр” по целям на Украине в Николаеве и Запорожье

Очередной массированный удар по военным объектам на Украине нанесли ВС РФ в ночь на 17 мая. Портал «Русская весна» сообщает, что воздушная тревога была объявлена на большей части территории страны,

Mash: танк ВС Украины впервые обстрелял населенный пункт Российской Федерации

Украинские вооруженные силы впервые с момента начала специальной военной операции обстреляли один из населенных пунктов Российской Федерации, расположенный на территории Белгородской области, из танка. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash. Сообщается,

В Сети появились кадры массового пуска ракет ЗРК Patriot в небе над Киевом

Камеры внешнего видеонаблюдения, размещенные на улицах Киева, запечатлели момент массового пуска зенитных ракет, предположительно, из американского ЗРК Patriot. Соответствующие кадры были опубликованы в Телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Как