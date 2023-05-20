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Москва нанесла массированный ракетный удар по военным объектам, расположенным на территории Киева и в его окрестностях, ракетами различного класса, в том числе и современными гиперзвуковыми. При этом Пентагон подтвердил повреждение своего зенитно-ракетного комплекса Patriot, переданного для защиты воздушного пространства Украины. Об этом в своей статье сообщает портал Military Watch Magazine.

Минобороны РФ, в свою очередь, передает об уничтожении в Киеве пяти пусковых установок и многофункциональной радиолокационной станции ЗРК Patriot. Многие эксперты предрекали неудачу американской системы противовоздушной обороны в борьбе с современными российскими ракетами из-за ограниченного боевого применения данных комплексов.

Однако, под давлением европейских союзников, Вашингтон все-таки решился передать Киеву два зенитно-ракетных комплекса Patriot. Передача данных комплексов поглотила значительную часть выделенных конгрессом США средств для закупки вооружений Украине. Однако успешное поражение российской гиперзвуковой ракетой «Кинжал» американского зенитного комплекса свидетельствует о напрасной трате средств, поскольку он может перехватывать только устаревшие версии российских ракет.

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