После успешного попадания российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал» по месту дислокации американского ЗРК Patriot Киев лишился половины подобного класса вооружений, предоставленных Вашингтоном. При этом срок эксплуатации американского вооружения на Украине составил менее месяца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статью американского портала Military Watch Magazine.

Авторы статьи решили поднять вопрос целесообразности передачи киевскому режиму дорогостоящих зенитно-ракетных комплексов ПВО производства США из-за их уничтожения российскими крылатыми ракетами. Ключевыми аргументами противников предоставления американских ЗРК Patriot Украине были их высокая стоимость и ограниченное количество перехватчиков. Также под сомнения была поставлена и эффективность работы американских комплексов из-за «передовых возможностей» таких новых ракет ВКС России, как «Циркон», «Искандер» и «Кинжал».

В материале американского портала вспомнили слова российского президента Владимира Путина о том, что вооруженные силы России «пощелкают» американские ЗРК Patriot в случае их передачи киевскому режиму. Поэтому журналисты MWM резюмировали, что последняя целая ЗРК Patriot станет приоритетной целью для российских самолетов МиГ-31К.