ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

После успешного попадания российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал» по месту дислокации американского ЗРК Patriot Киев лишился половины подобного класса вооружений, предоставленных Вашингтоном. При этом срок эксплуатации американского вооружения на Украине составил менее месяца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статью американского портала Military Watch Magazine.

Авторы статьи решили поднять вопрос целесообразности передачи киевскому режиму дорогостоящих зенитно-ракетных комплексов ПВО производства США из-за их уничтожения российскими крылатыми ракетами. Ключевыми аргументами противников предоставления американских ЗРК Patriot Украине были их высокая стоимость и ограниченное количество перехватчиков. Также под сомнения была поставлена и эффективность работы американских комплексов из-за «передовых возможностей» таких новых ракет ВКС России, как «Циркон», «Искандер» и «Кинжал».

В материале американского портала вспомнили слова российского президента Владимира Путина о том, что вооруженные силы России «пощелкают» американские ЗРК Patriot в случае их передачи киевскому режиму. Поэтому журналисты MWM резюмировали, что последняя целая ЗРК Patriot станет приоритетной целью для российских самолетов МиГ-31К.

Вам может понравиться

Кнутов спрогнозировал, когда Артемовск полностью перейдет под контроль России

За боевиками ВСУ остается не более десяти высотных домов в Артемовске (Бахмуте), поэтому освобождение города продолжает продвигаться по российскому плану. Инициатива по-прежнему находится в руках ВС РФ, несмотря на попытки

Захарова назвала Телеграм-канал ЦРУ «удобным инструментом» для отслеживания «завербованных россиян»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила свое мнение по поводу специального Телеграм-канала, созданного специалистами ЦРУ для вербовки граждан России. По ее словам, представителям правоохранительных органов будет очень удобно использовать

В ДНР сообщили, что ВСУ нигде не смогли существенно прорвать оборону

Контрнаступление ВСУ в скором времени всё же может состояться – враг продолжает прощупывать линию обороны российских войск в Донбассе. Об этом рассказал советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин.