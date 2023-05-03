Российские военные серьезно истощили запасы украинских вооружений серией крупных ударов по складам боеприпасов. По оценке аналитиков западного военного издания Military Watch (MW), это способно серьезно подорвать перспективы успешного возобновления украинского наступления, которое с нетерпением ожидается Западом в ближайшее время. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

1 мая поступили сообщения, что в результате ракетного удара России по тылам украинских военных формирований, продолжающих удерживать часть Донецкой области, был уничтожен железнодорожный эшелон с около 200 тоннами боеприпасов. Помимо этого, отдельной атакой российские войска уничтожили два ракетных дивизиона ЗРК С-300 на украинских складах в Павлограде Днепропетровской области.

В ходе последнего удара также были уничтожены комплексы тактических баллистических ракет «Гром-2». Наконец, третьим ударом был уничтожен склад боеприпасов украинской 127-й механизированной бригады в Харьковской области.

«Это произошло уже после того, как ночью 30 апреля была уничтожена сеть украинских предприятий по производству вооружений, являющихся ключевыми источниками боеприпасов для всей противовоздушной обороны ВСУ, которая вскоре может полностью лишиться возможности поддерживать сопротивление в воздухе над линией фронта. Уничтожение остро дефицитных для ВСУ зенитно-ракетных систем С-300 последовало за успешным авиаударом, в результате которого 27 апреля были уничтожены четыре пусковые установки украинских С-300. Это указывает, что дальнейшее давление на все более подорванную украинскую ракетную сеть ПВО может являться текущим приоритетом для российских войск», – дополняет MW.

Издание также указывает: уничтожение ключевых военных материалов происходит на фоне признаков того, что Россия усилила удары по тем украинским передовым позициям, где и в предыдущие дни личный состав истощался особенно сильно. 29 апреля только в Донецкой области украинские военные, а также воюющие на их стороне иностранные наемники всего за 24 часа потеряли 575 человек.

1 мая последовало сообщение, что в том же районе около 330 украинских военнослужащих были «уничтожены» за последние 24, а также уничтожен склад боеприпасов 53-й армейской механизированной бригады. 24 апреля, напоминает MW, иностранные боевики Грузинского легиона понесли на Украине тяжелые потери в результате высокоточного удара баллистическими ракетами «Искандер».

«Значительное истощение украинских и союзных вооруженных формирований происходит на фоне растущего числа мнений, что конфликт на Украине приближается к поворотному моменту, причем в пользу России, сообщений о сосредоточении крупных российских резервных сил, оснащенных сотнями новых танков Т-90М и другой военной техники и предупреждений о том, что украинские города могут вскоре стать нежизнеспособными, а также опасением скорого полного краха украинской ПВО, что позволит российским ВКС играть гораздо большую роль», – подчеркивают военные аналитики MW.

В частности, начальник Генерального штаба польских вооруженных сил Раймунд Анджейчак предупредил в последнюю неделю апреля, что Украина находится в гораздо худшем положении для поддержания военных действий, чем Россия, отчасти из-за провала усилий Запада в области введения финансово-экономических санкций, направленных на то, чтобы нанести вред российской экономике и оборонному производству. «Но многие западные лидеры все еще не осознали, насколько Украина далека от победы в конфликте», – заключает Military Watch.