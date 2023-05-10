Украина расходует даже свой ограниченный запас ракет «Гром-2» для попыток удара по Крыму, но российские системы ПВО стали непреодолимым барьером для этих атак. Об этом сообщает западное военное издание Military Watch (MW). Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Не далее как 6 мая ПВО России на Крымском полуострове перехватило удар двух украинских баллистических ракет «Гром-2». «Это стало последней из многочисленных попыток Украины нанести удар по территории Крыма за последние недели», – отметили аналитики MW.

Они напомнили, что ракета «Гром-2» была разработана на основе советских технологий, унаследованных Украиной после распада СССР. Эта система была принята на вооружение ВСУ в весьма ограниченном количестве, и заменила часть более старых украинских ракетных комплексов «Точка-У», также унаследованных от СССР.

Твердотопливные ракеты «Гром-2» с дальностью полета 500 км и боеголовкой массой 500 кг развертываются с транспортно-монтажных пусковых установок, обеспечивая живучесть за счет мобильности. Поступившая на вооружение в середине 2010-х годов после многочисленных задержек, система «Гром» является во многом упрощенной конструкцией баллистической ракеты для 21-го века. В ней отсутствуют особенности, характерные для передовых разработок, таких как российский «Искандер» и северокорейский КН-23, включая полубаллистические наклонные траектории и возможности для активного маневрирования в полете.

«Впервые такие возможности были реализованы в баллистической ракете ОТР-23 «Ока» советской эпохи, и они значительно усложняют перехват ракетных ударов. Но неспособность Украины разработать аналогичные функции для своего собственного класса баллистических ракет сделала их уязвимыми для современной российской противовоздушной обороны», – указывает MW.

По оценке издания, использование двух из ограниченного числа ракет «Гром-2», имевшихся в наличии ВСУ, для попытки удара по Крыму, «указывает на то, что операции придается высокий приоритет». Даже при том, что запуск ракет «Гром» по Крыму поддерживался также попыткой удара более десятка беспилотников, эта атака провалилась, не нанеся никакого заметного ущерба.

С момента возвращения Крыма в состав российского государства в марте 2014 года, «Москва крайне обеспокоена тем, что стратегически расположенная и исторически российская территория может быть использована в качестве плацдарма для проецирования силы против России», – отмечает MW.

По оценке военных аналитиков издания, эта территория является одной из наиболее сильно укрепленных в России, и обладает многоуровневой сетью противовоздушной обороны, построенной вокруг сразу трех комплексов С-400 – зенитно-ракетных систем большой дальности, каждый из которых «способен обеспечить более полудюжины уровней обороны с использованием ракет нескольких дополняющих друг друга классов, с различными диапазонами и рабочими характеристиками».

Кроме того, их поддерживают и другие не менее эффективные специализированные системы ПВО/ПРО, такие как ЗРК С-300ПМ и «Панцирь», наземные баллистические ракетные комплексы «Искандер», комплексы противокорабельных крылатых ракет «Бастион» и три полка истребительной авиации.