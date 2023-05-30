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Жители жилого комплекса в Новой Москве поделились своими впечатлениями от произошедшего утром 30 мая происшествия с беспилотным летательным аппаратом, врезавшимся в их дом.

Одна из женщин рассказала, что около четырех часов утра произошел «мощный, очень сильный» взрыв. Все жильцы проснулись от этого звука, было страшно. Женщина сама проживает на 24-м этаже, а взрыв случился на 25-м. Она поделилась, что даже боялась, что окна вылетят.

Другая жительница дома сообщила, что она проснулась от «сильного взрыва» и отметила, что все автомобили вокруг зазвучали сигналами.

Еще один житель рассказал, что после грохота он проверил свою квартиру и убедился, что все в порядке. Затем он лег спать. Однако затем охрана связалась с ним через домофон и попросила выйти из квартиры, объяснив, что беспилотный летательный аппарат врезался в соседнюю квартиру. В течение часа людей начали эвакуировать, а спецслужбы прибыли на место происшествия.

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