Постоянный представитель Российской Федерации при ООН призвал международную организацию обратить внимание и отреагировать на вопиющий призыв главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова «убивать россиян по всему миру».

В заявлении постпредства России при всемирной организации сообщается, что официальное письмо было отправлено всем государствам-членам Совета Безопасности ООН, в котором речь идет о недопустимости высказываний начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.

Своим заявлением Буданов признал причастность государства Украины к организации террористических актов против российских общественных деятелей и журналистов. При этом ООН никак не отреагировала на данное заявление главы ГУР МО Украины. Поэтому постпредство России при всемирной организации призывает ООН воздержаться от двойных стандартов в своих политических оценках, поскольку слова Буданова призывают к насилию по национальному признаку.