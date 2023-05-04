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В ночь на 3 марта спецназ Вооруженных сил Украины попытался совершить диверсию против Российской Федерации, атаковав Кремль при помощи двух беспилотных летательных аппаратов. Однако, действия диверсантов были быстро пресечены при помощи комплексов радиоэлектронной борьбы, пишет «МК».

Кремль сообщил, что атака была направлена непосредственно на президента РФ Владимира Путина, но он в момент нападения отсутствовал в Москве.

Представители российских властей подчеркнули, что в настоящее время отсутствует необходимость в переговорах с Киевом. Однако лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов заявил, что подобные действия со стороны Украины могут стать предлогом для начала полномасштабной войны.

Позже пресс-секретарь украинского президента Сергея Никифорова заявил, что Киев не имеет отношения к ночному нападению на Кремль.

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