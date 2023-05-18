В Москве Басманным судом было вынесено решение об аресте украинской телеведущей Марии Ефросининой в связи с распространением ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации. Судом было удовлетворено ходатайство следователя. В отношении Ефросининой была избрана мера пресечения в виде заочного ареста, срок которого составляет два месяца с момент ее задержания или экстрадиции в РФ.

Ранее сообщалось, что МВД России объявило украинскую телеведущую в международный розыск. А Росфинмониторингом ее личность была внесена в список террористов и экстремистов.

Стоит отметить, что поводом для возбуждения уголовного дела против телеведущей являются ее публикации в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), направленные на дискредитацию ВС России. Мария Ефросинина является уроженкой Керчи. Она работала в Киеве на украинском телевидении. Ранее ведущая сотрудничала с российскими телекомпаниями Муз-ТВ и НТВ.