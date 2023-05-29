В течение трех минут в Киеве прогремело 12 взрывов, сообщают очевидцы, сопровождая это сообщение звуком воздушной тревоги, издаваемым сиренами. Армия России нанесла внезапный ракетный удар по военным объектам в столице Украины, как сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Он также отметил, что взрывы были мощными и произошли в центральном районе.

Кличко призвал горожан не покидать укрытий, поскольку атака на Киев все еще продолжается. Сообщения в местных пабликах указывают на то, что система противовоздушной обороны, работающая в столице, не справляется с масштабом атаки, и многие ракеты достигли своих целей.

В ночь сегодняшнего дня Военно-космические силы России нанесли удары по объектам военной инфраструктуры Вооруженных Сил Украины как в Киеве, так и в центральной и западной частях страны. По всей территории раздаются звуки воздушной тревоги в более чем 10 регионах.

Стратегический удар по Киеву был совершен в ответ на информацию о мощном обстреле приграничных территорий Белгородской области, считающемся самым сильным с начала этой военной операции.