В Киеве ранним утром 18 мая прогремело несколько взрывов, сопровождаемых пожарами. Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что в результате попадания ракеты загорелось нежилое здание в Деснянском районе, передает «Русская весна».

Кроме того, взрывы слышали жители Хмельницкой, Винницкой и Житомирской областей. Какие именно объекты поражены в этих регионах, на данный момент не сообщается.

Одесская область попала под массированные удары поздним вечером 17 мая. Местные власти заявляют, что часть ракет «Калибр» была сбита. Но все же поражены объекты на поселке Котовского, где засняли огромные столбы огня и дыма, в курортном поселке Затока. Один из ударов пришелся по аэродрому Школьный, который Киев использует для запуска беспилотных аппаратов в Крым.