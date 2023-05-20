20 мая жители Краматорска сообщили в социальных сетях и мессенджерах о мощных взрывах в городе. Из-за сильных ударов по военным объектам вылетели стекла в некоторых домах.

Очевидцы пишут, что атака осуществлялась на места размещения личного состава ВСУ, а также на скопления боевой техники, готовящейся к контрнаступлению.

Мощным ударам подвергся также и Славянск который вместе с Краматорском может стать следующей целью ВС РФ. Оба города представляют собой крупные логистические центры ВСУ и являются второй линией обороны, выстроенной на случай потери Бахмута. Напомним, что глава ЧВК “Вагнер” Евгений Пригожин 20 мая заявил об установлении полного контроля над Артемовском.

Помимо этого, сирены воздушной тревоги звучали в Полтавской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях, сообщалось об угрозе ракетного удара по этим регионам.