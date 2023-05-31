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Морские пехотинцы из 155-й бригады Тихоокеанского флота, базирующейся во Владивостоке, демонстрируют поразительное спокойствие и смелость в лице опасности, когда украинская ракета прорывает их оборонительную линию.

Эти отважные солдаты Приморья поделились видеозаписями из своей повседневной жизни, на которых запечатлены последствия попадания ракеты. Несмотря на это, морские пехотинцы не унывают и продолжают заниматься своими обычными делами, спокойно готовя завтрак.

Эти видеозаписи являются свидетельством непоколебимого мужества и решительности 155-й бригады Тихоокеанского флота.

Напомним, что на территории Украины продолжается специальная военная операция, которая началась в феврале 2022 года. Армия Российской Федерации выполняет боевые задачи, поставленные российским президентом Владимиром Путиным.

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