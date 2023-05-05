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Командование ВС Украины в последнее время постоянно пытается прощупать оборону российских сил по всей линии боевого соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции.

Очередная попытка контратаки со стороны подразделений украинской армии закончилась полным провалом. Морские пехотинцы 155-й отдельной гвардейской бригады Тихоокеанского флота Российской Федерации разгромили противника на Угледарском направлении.

Сообщается, что российские морпехи успешно отразили контратаку со стороны ВС Украины в окрестностях населенных пунктов Павловка и Никольское. Штурмовые группы ВС Украины попытались обойти позиции российских морпехов с флангов, однако в результате огневого поражения понесли значительные потери и вынуждены были отступить на исходные позиции.

Напомним, что в последнее время в средствах массовой информации на Западе все чаще начали публиковать материалы с негативными прогнозами о предстоящем контрнаступлении ВС Украины.

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