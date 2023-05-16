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Согласно сообщению Министерства обороны РФ, по базам ВСУ на территории Украины были нанесены удары высокоточными ракетами большой дальности. Также российские силы осуществили атаку по арсеналам с вооружением и техникой западного производства. Отмечается, что российскими средствами ПВО в зоне СВО были перехвачены 7 единиц дальнобойных ракет Storm Shadow, переданных Киеву Великобританией.

Также в военном ведомстве сообщили, что ракеты гиперзвукового комплекса «Кинжал» уничтожили американский ЗРК Patriot, расположенный в Киеве. В объективы камер наружного видеонаблюдения попали кадры боевой работы американского зенитно-ракетного комплекса Patriot, состоящего из восьми пусковых установок, который выпустил в Киеве сразу 32 ракеты.

Один за другим снаряды зенитных установок поднимались в небо над украинской столицей. По всей вероятности, это позволило российской стороне определить точные координаты расположения батареи.

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