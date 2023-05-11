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Сообщение о перехвате гиперзвуковой ракеты «Кинжал», официально подтвержденное Пентагоном – это вброс, которым Киев пытается выдать желаемое за действительное, пишет РИА Новости.

Журналисты приводят заявление высокопоставленного чиновника Минобороны РФ о невозможности сбить российскую ракету.

«Дело в том, что скорость полета ракеты “Кинжал” превышает предельные боевые режимы поставленных Западом киевскому режиму зенитных ракетных комплексов, включая и Patriot», – пояснил он.

Также источник заявил, что перед заходом на цель «Кинжал» осуществляет маневр, позволяющий уклониться от вражеских ракет, а затем фактически падает на огромной скорости вертикально вниз. Поразить его не в состоянии ни один ЗРК, в том числе, и американский Patriot.

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