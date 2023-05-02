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РИА Новости со ссылкой на  Министерство обороны РФ сообщает, что расчетом ПТРК «Штурм-С» отдельного артиллерийского дивизиона мотострелкового соединения группировки войск «Запад» был остановлен прорыв ВСУ на Купянском направлении.

По словам командира взвода ПТРК с позывным «Старый», орудие «Штурм-С» способно стрелять на расстояние от пяти до шести километров. Он подчеркнул, что пытавшиеся прорвать российскую оборону два танка противника были уничтожены с первых выстрелов.

Таким образом, российские бойцы смогли остановить дальнейший прорыв ВСУ на Купянском направлении и обеспечили возможность дальнейших наступательных действий со стороны ВС России на данном участке фронта.

В официальном Телеграм-канале Министерства обороны РФ было опубликовано видеозапись, на которой запечатлена работа расчетов ПТРК «Штурм-С» во время боевой подготовки военнослужащих Западного военного округа, призванных из запаса в рамках частичной мобилизации. Боевая подготовка производится на полигоне неподалеку от линии боевого соприкосновения.

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